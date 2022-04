OVERZICHT BENE-League. Visé neemt leiding over van Bocholt, Atomix bijna gered

We hebben een nieuwe leider in de play-offs bij de mannen. Visé won de topper op het veld van Bocholt (29-30) en neemt na drie speeldagen de fakkel over van de Limburgers.

Visé klampte aan tot 3-3 (5’) maar moest dan het initiatief aan de thuisploeg laten. Winters, Spooren en Rola loodsten hun ploeg naar een comfortabele 14-9-voorsprong (18’). De bezoekers waren weliswaar niet onder de indruk want in zeven dolle minuten hadden ze de achterstand omgebogen in een 14-15-voorsprong. En nog voor de rust verdubbelde Visé de voorsprong, 16-18. De Beule, Winters en Driesen maakten er na de rust meteen 19-18 van van maar de Limburgers hielden hun niveau niet aan. Kedziora nam Visé op sleeptouw. De ex-speler van Bocholt scoorde vlotjes, had de nodige assists in huis voor Vancosen en dat was voldoende voor winst, 29-30.

Pelt - Tongeren uitgesteld

Het duel tussen Sporting Pelt en Tongeren moest wijken voor het muziekfestival in Pelt en wordt dinsdag aanstaande (20.15u) ingehaald.

Atomix bijna gered

In de play-downs leed Initia Hasselt op eigen veld een pijnlijke 18-35-nederlaag tegen Atomix (rust: 9-16). Na drie speeldagen leidt Atomix met 2-1 en kan zich volgend weekend in eigen zaal tegen ditzelfde Initia verzekeren van het behoud in de BENE-League. (ik)