Thibaut Courtois in de wolken met zijn zesde landstitel: “Heel speciaal dat ik deze titel met mijn kinderen kan vieren”

Thibaut Courtois was na het laatste fluitsignaal bijzonder gelukkig met de felbevochten landstitel, de tweede met Real Madrid en zijn zesde in totaal. “Deze titel is toch wat meer emotioneel, nadat we de vorige titel door de coronapandemie niet met familie en vrienden konden vieren”, aldus de doelman voor de camera van Play Sports. “Dat kan vandaag wel met mijn kinderen erbij. Dat is best speciaal. Het is altijd mooi om kampioen te worden met Madrid. Het is nu de tweede titel in vier jaar. Daar ben ik erg tevreden mee. Hopelijk komt er dit seizoen nog meer aan.