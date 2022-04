Zieke Wenn Boss Mukubu kroont zich tot Belgische Speler van het Jaar

Wen Boss Mukubu is de 64ste Belgische Speler van het Jaar van Het Nieuwsblad. De 38-jarige Congolese Belg en ex-Belgian Lion was op de mooie verzorgde show van de Basketball Awards in de AED Studios niet van de partij. Mukubu werd enkele weken geleden na een bronchitis opgenomen in het ziekenhuis en belandde op intensive zorgen. De familie vraagt om de privacy te respecteren. Wij vernamen dat het stilaan beter gaat met Mukubu. Zijn echtgenote Elena Bonacci en zijn zoontje kwamen de trofee op de Basketbal Awards ophalen. Een emotioneel moment en een staande ovatie volgde. Pierre-Antoine Gillet, de winnaar van 2015, van Oostende werd tweede en Domien Loubry, eveneens van Kangoeroes Mechelen maakte het podium compleet.

De trofee voor de Belgische Speler van het Jaar werd in 1959 door Louis Ceulemans opgericht en kreeg met Jef Eygel een legendarische eerste winnaar. Deze trofee is de op één na oudste sportprijs in de Belgische sportwereld. Bekende namen als recordhouder Rik Samaey (tienmaal!), Willy Steveniers, René Aerts, Eric Struelens, Ronny Bayer, Tomas Van Den Spiegel, Roel Moors, Christophe Beghin en Sam Van Rossom fonkelen op de fantastische erelijst.

Wen Boss Mukubu maakte met coach Kristof Michiels vorige zomer mee de overstap van Limburg United naar Mechelen. Samen met die andere ancien Domien Loubry (37) was hij de bezieler van de tweede plaats van Kangoeroes Mechelen en een rechtstreekse stek in de halve finales van de Belgische play-offs. In 23 wedstrijden was hij dit seizoen goed voor een gemiddelde van 10 punten, 6 rebounds en 3 assists.

Globetrotter

Wen Boss Mukubu is ook een globetrotter: geboren op 2 augustus 1982 in Congo (Kinshasa) kwam hij na zijn kindertijd naar België. Hij trok naar Amerika, liep high school in Miami Beach en college van 2002 tot 2007 in Arkansas en UAB (University of Alabama at Birmigham). Zijn eerste profseizoenen waren in Frankrijk (Le Havre, Strasbourg) en Italië (Montegranaro, Ferrara, Pistoia) en hij was ook nog eventjes in Venezuela (Cocodrilos de Caracas) actief. Van 2011 is hij aan de slag in de Belgische eerste klasse. Bij Luik, Pepinster, opnieuw Luik en Charleroi om in 2015-16 terug een seizoen (Gravelines/Vichy) in Frankrijk af te werken. Nadien volgden vijf jaar Limburg United en nu is hij op zijn 38ste de “mister energy” van Kangoeroes die de voorbije maanden de Mechelse Winketkaai in vuur en vlam zette. Hij was ook 62 keer en onder bondscoach Eddy Casteels Belgian Lion en maakte de EK’s van 2013 en 2015 mee.

De Mister Energy van Kangoeroes Mechelen is een mooie en terechte winnaar van de trofee Belgische Speler van het Jaar. Jammer genoeg staat hij nu langs de zijlijn. Hij zou ondertussen van intensive op een gewone ziekenhuiskamer verblijven. Dit seizoen komt hij uiteraard niet meer in actie en over het vervolg van zijn carrière is nog niets geweten. We wensen Wen Boss Mukubu in eerste instantie een goed herstel en revalidatie en hopen uiteraard dat hij ooit nog eens zijn enorme sprongkracht in de Belgische basketbalzalen kan laten bewonderen.

Haris Bratanovic Belofte van het Jaar

Haris Bratanovic werd op de BetFirst BNXT Awards verkozen tot Belofte van het Jaar. De 21-jarige en 2m09 grote center van Oostende was in de BNXT league goed voor een gemiddelde van 7 punten en 6 rebounds. In de Champions League tekende hij voor 5,5 punten en 3,5 rebounds gemiddeld. De Gentenaar met Bosnische roots maakt ook al enkele jaren deel uit van de Belgian Lions. Bratanovic volgt op de erelijst generatiegenoot Vrenz Bleijenbergh op.

© VDB

Kristof Michiels bij debuut meteen Coach van het Jaar

Kristof Michiels (38) is uitgeroepen tot Coach van het Jaar. In zijn debuutjaar als headcoach leidde Michiels, jaren assistent-coach van Bryan Lynch bij Limburg United en Charleroi, Kangoeroes Mechelen naar de halve finales van de Belgische play-offs.

Levi Randolph MVP

Levi Randolph, de Amerikaanse forward van Oostende, werd uitgeroepen tot MVP van de BNXT League. In de BNXT League tekende de spectaculaire Amerikaan van de kustploeg voor een gemiddelde van 16 punten, 3 rebounds en 2 assists. Nick Van Den Broeck werd uitgeroepen tot Scheidsrechter van het Jaar. De Lifetime Achievement Award ging naar Arthur Goethals, ex-voorzitter van de EuroMillions league.

© Rudy DECLERCK

Uitslag Belgische Speler van het Jaar (Het Nieuwsblad): Wen Mukubu (Kangoeroes Mechelen) 88; 2. Pierre-Antoine Gillet (Oostende) 66; 3. Domien Loubry (Kangoeroes Mechelen)

Uitslag Belofte van het Jaar (Het Nieuwsblad): 1. Haris Bratanovic (Oostende) 79; 2. Niels Van Den Eynde (Antwerp Giants) 44; 3. Joppe Mennes (Kangoeroes Mechelen) 23

Uitslag Coach van het Jaar (BNXT League): 1. Kristof Michiels (Kangoeroes Mechelen) 94 2. Dario Gjergja (Oostende) 60 ; 3. Eddy Casteels (Leuven Bears) 59

Uitslag MVP (BNXT League): 1. Levi Randolph (Oostende) 135; 2. Emmanuel Nzekwesi (Bergen) 85; 3. Asbjorn Midtgaard (ZZ Leuden) 57

Uitslag Scheidsrechter van het Jaar (BNXT League): 1. Nick Van Den Broeck 90; 2. Renoud Geller 66; 3. Samir Krehic 56