Charleroi-fans zijn woest na nieuwe nederlaag en vragen om het vertrek van Mehdi Bayat: “Bayat, breek met ons”

Nul op zes. Het is niet de start die Charleroi voor ogen had in de Europe play-offs. Nochtans begon het niet onaardig tegen AA Gent na een strafschopdoelpunt van Zorgane op slag van rust. Na de pauze zakte de pudding echter helemaal in mekaar, waardoor Gent uiteindelijk makkelijk kon winnen.

Die ommekeer zorgde voor een grimmige sfeer bij de Charleroi-fans die vooral coach Edward Still en sterke man Mehdi Bayat onder vuur namen. Die laatste probeerde de rust nog terug te laten keren door in gesprek te gaan. Hij werd prompt getrakteerd op spreekoren zoals: “Een Bayat blijft een Bayat” en “Bayat, breek met ons”.

Een sterke prestatie tegen Racing Genk komende vrijdag zal nodig zijn om de rust te laten terugkeren bij de Zebra’s.