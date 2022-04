Eerste solo-MIA voor Regi, Bart Peeters beste album en Bazart beste groep: volg hier de uitreiking van de MIA’s

LEES OOK. MIA ziet het licht weer: wordt het Angèle, of toch een wit konijn op de Music Industry Awards?

Voor een spetterende opener van de show tekende de pas twintigjarige Camille Dhont. Met een heleboel danseressen bracht ze haar megahit Vuurwerk, en ze stak daarmee meteen het vuur aan de lont.

Maar de prijzen, daar ging het toch om. Ella Leyers mocht de MIA voor Groep uitreiken aan Bazart. De vierde keer al dat die groep die award wint, en het aantal MIA’s van Bazart komt daarmee op 9. “Dank u wel”, zei frontman Mathieu Terryn. “In een land waar zoveel goede muziek gemaakt wordt als in België doet dit extra plezier.” Waarop gitarist Simon Nuytten toevoegde: “F*ck Poetin.” Even later brachten zij hun hit Anders.

Enigszins verrassend was het Bart Peeters die met De kat zat op de krant de MIA voor Album won. Daar was Sylvie Kreusch, met haar Montbray, de favoriet. De zevende MIA voor Bart Peeters, en de eerste keer dat hij die voor Album won. “Ik wil ten eerste onze kat bedanken”, zei hij. “Ik had deze MIA niet zien aankomen, maar raar genoeg onze kat wel. Want vanmorgen zei die opeens Miauw. (lacht)” Even later pakte hij de zaal in met zijn hit Winterdip.

De MIA voor Dance ging dan weer naar Regi. Eindelijk: hij won er vroeger al drie met Milk Inc. en nu voor het eerst solo. Hij haalde het van Charlotte De Witte, Lost Frequencies en Compact Disk Dummies. “Amai”, zei hij geëmotioneerd. “Diepe buiging, deze had ik niet verwacht. Dit is mijn allereerste solo-MIA, enorm bedankt.”

Het eerste van haar zes nominaties werd verzilverd door Angèle, die de MIA voor Pop mee naar huis mag nemen. Haar negende MIA. “Ik ben heel trots, en bedankt ook aan alle andere artiesten.” Ze tekende meteen voor een stunt: ze deelde tickets uit voor haar show in het Sportpaleis aan iedereen in de zaal die op 3 december, de verjaardag van Angèle, jarig is.

Mooi was ook de uitreiking van de MIA voor Auteur/componist voor Stefaan Fernande, de overleden songschrijver van tal van artiesten. “Hij had die al veel eerder moeten krijgen”, zeiden Koen en Kris Wauters. “We kunnen alleen maar dankbaar zijn dat we deze mens gekend hebben.” In de zaal zat de moeder van Fernande, die geëmotioneerd de staande ovatie voor haar zoon in ontvangst nam.

De MIA voor Hit van het jaar werd tweemaal uitgereikt. Eerst die van het jaar 2020: die ging naar Kom wat dichterbij van Regi feat Jake Reese & OT. De tweede MIA van de avond voor Regi.

Zij wonnen de sectorprijzen

Sector Lifetime Achievement Award: Jean Kluger

Auteur/componist: Stefaan Fernande (postuum)

Muzikant: Mauro Pawlowski

Live act: Balthazar

Producer: Jasper Maekelberg

Videoclip: Charlotte Adigéry & Bolis Pupul

Artwork: Sylvie Kreusch