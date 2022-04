Remco Evenepoel en vriendin Oumi zijn verloofd: “We leven op een wolk”

Het zijn mooie weken voor Remco Evenepoel. Vorige week pakte hij met Luik-Bastenaken-Luik zijn eerste monument. Evenepoel vloog La Redoute op en rondde zijn solo knap af. Nu wordt duidelijk waarom Evenepoel zo hard tekeer ging. De jonge wolf van Quick Step-Alpha Vinyl is al van eind vorig jaar verloofd met zijn vriendin Oumi. “We leven op een wolk”, aldus Evenepoel op zijn Instagrampagina.

De laatste weken draait het bijzonder goed voor Remco Evenepoel. De zege in Luik-Bastenaken-Luik was dan ook de kers op de taart. Een verklaring is niet ver te zoeken voor het succes van Evenepoel. Het supertalent verloofde zich eind vorig jaar met zijn vriendin Oumi en leeft sindsdien op een wolk. “We zeiden ja voor het leven”, liet Evenepoel nog optekenen op sociale media.