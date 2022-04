Maandag vieren Limburgse moslims einde van eerste ramadan na de coronaperiode

Mehmet Üstün, voorzitter van de EMB, wenst iedereen een fijn feest. “Namens het EMB maak ik ook de beste wensen van vrede, gezondheid, geluk en voorspoed over aan alle moslimburgers en iedereen met een andere overtuiging. Daarbij willen we ook bijzondere aandacht besteden aan ouderen, zieken of kwetsbare mensen. We nodigen moslims uit om dit feestelijk moment te delen met buren, familie en vrienden.”

Eid mabrouk!

Bayram mubarek!

Fijn Suikerfeest!

Zahra Boufker