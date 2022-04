Terug blije gezichten bij Napoli na glansprestatie tegen Sassuolo: “Ik heb Ciro Romeo alvast een contract gegeven”

Vorige week hingen er nog donkere wolken boven Napels. Na de nederlaag tegen Empoli dreigde Napoli-voorzitter De Laurentiis met een strafkamp voor de spelers. Daarbovenop liet de supporters nog eens hun ongenoegen blijken. Een monsterscore tegen Sassuolo deed de hemel weer opklaren bij Dries Mertens en co., dat blijkt uit een foto na de wedstrijd.

Een zucht van opluchting was er to horen na het laatste fluitsignaal tussen Napoli en Sassuolo. Vooral bij de spelers, maar misschien nog meer bij voorzitter Aurelio De Laurentiis. Na de nederlaag tegen Empoli dreigde excentrieke voorzitter met een strafkamp voor de spelers. Zover kwam het uiteindelijk niet, maar de boodschap kwam wel aan.

Een 6-1-monsterscore tegen Sassuolo zorgde opnieuw voor blije gezichten in het Napolitaanse kamp. Zo dolde voorzitter De Laurentiis met Dries Mertens en zijn zoontje Ciro Romeo na de wedstrijd. “Ik heb Ciro Romeo alvast een contract gegeven”, klonk het bij De Laurantiis. Afwachten of papa Dries ook een nieuwe contract tekent bij Napoli. Zijn overeenkomst loopt na dit seizoen af en er is voorlopig nog geen sprake van een akkoord voor volgend seizoen.