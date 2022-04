AA Gent zet scheve situatie recht met drie treffers in dertien minuten en blijft aan kop in Europe play-offs

AA Gent heeft zich herpakt in de Europe play-offs. Na de nederlaag tegen Genk vorige week ging het zaterdag met 1-3 winnen op het veld van Charleroi. De Buffalo’s keken halverwege tegen een achterstand aan, maar met drie treffers op tien minuten draaide het de scheve situatie na rust helemaal om. Darko Lemajic was met twee treffers de grote man. Gent blijft zo aan de leiding, voor de Zebra’s wachten er nog vier duels met amper of geen inzet.

Bij de thuisploeg bracht coach Still uiteindelijk Heymans aan de aftrap omdat Ilaimaharitra door een knieblessure in extremis moest afhaken. AA Gent miste dan weer Torunarigha, Hanche-Olsen, Depoitre en Hjulsager door ziekte en blessures. Odjidja was dan weer geschorst voor de trip naar Charleroi. Hierdoor verschenen Okumu, Godeau, Nurio en Tissoudali aan de aftrap. Op de bank ontbrak eveneens Vanhaezebrouck die ook al een schorsing uitzat.

Gent zag vrijdagavond Genk in de slotfase winnen van KV Mechelen en was hierdoor naar de tweede plaats gezakt in de Europe Play-offs. Charleroi wilde dan weer een driepunter boeken om niet vroegtijdig af te moeten haken. De openingsfase verliep dan ook zeer evenwichtig zonder uitgesproken doelkansen maar het was uiteindelijk toch Gent dat via Castro-Montes voorzichtig de neus aan het venster stak maar de poging van de Limburger ging ruim over.

Charleroi toonde dan wel veel inzet en duelkracht maar Roef beleefde voor rust wel een bijzonder rustige avond. Het gemis van Bayo, niet speelgerechtigd omdat zijn loon niet volledig wordt overgenomen door de Carolo’s, liet zich duidelijk voelen. Voorin speelde Badji dan ook op een spreekwoordelijk eiland en ook Gholizadeh was allesbehalve aan zijn beste partij van het seizoen toe.

Nu verliep het samenspel bij de bezoekers evenmin gestroomlijnd. In de opbouw liep het al te vaak in een vroeg stadium mis en als er dan toch eens wat ruimte ontstond, toonden de spelers van Still zich niet te beroerd om een overtreding te begaan.

Lemajic de schlemiel

Voorin bij de Buffalo’s stak Lemajic ook al niet bepaald in een bloedvorm en de heroptredende Tissoudali kon onvoldoende de ruimte tussen de linies benutten. Vlak voor rust kon de Marokkaanse international toch eens met de bal aan de haal maar bij gebrek aan valabele afspeelmogelijkheden besloot hij dan maar op Koffi.

En toen ging de bal op de stip. Lemajic testte iets te nadrukkelijk de kwaliteit van het textiel van Knezevic en na tussenkomst van de VAR, kende Lambrechts een strafschop toe. Zorgane aarzelde niet en bracht Charleroi warempel op voorsprong. De Gentse spelers gingen nog nadrukkelijk in debat met de ref omdat Heymans wel heel vroeg de zestien in liep, maar moesten uiteindelijk toch met een 1-0 achterstand de kleedkamer in.

Lemajic de redder

Na de pauze trok Gent meteen in de aanval maar de afstandspoging van Castro-Montes bracht Koffie allesbehalve in de problemen. Charleroi wilde evenwel allerminst zichzelf ingraven en zo ontstond er een bij wijlen bitsig duel met vooral veel middenveldspel. Maar toen Godeau de nochtans bijzonder ongelukkig spelende Lemajic diep stuurde, schudde de Serviër alle frustraties even van zich af en vloerde Koffi met een strak schot (1-1).

Charleroi moest even bekomen van die opdoffer maar trok vervolgens toch ook iets nadrukkelijker in de aanval. Op een schot van Gholizadeh moest Roef vol aan de bak. Gent toonde zich plots evenwel meester in de tegenaanval: Samoise trof echter de lat maar Lemajic scoorde pardoes in twee tijden. Ref en VAR namen nog even alle tijd om een buitenspellijn te construeren maar de beelden logen er niet om en het feestje van Lemajic ging toch door.

© BELGA

Gent duwde nu nog feller het gaspedaal in en nam nog voor halfweg de tweede periode een optie op de zege: toen Kums vanop links een afgemeten vrije trap afleverde, knikte Ngadeu keihard binnen (1-3).

Bij de thuisploeg ging nu echt wel het licht uit. Still gooide nog drie jonge, verse krachten in de strijd, terwijl Bezus de moegestreden Lemajic kwam aflossen bij de Buffalo’s. De partij kabbelde ondertussen naar zijn einde en Ngadeu waagde zich zelfs nog eens aan een omhaal maar doelpunten vielen er niet meer in een eerder makke slotfase, waarbij het nog vooral de thuisaanhang was die zich liet opmerken met protestacties aan het adres van Mehdi Bayat.