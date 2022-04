René van der Gijp (61) klapt uit de biecht over de ’kaarsrel’, die de populaire Nederlandse talkshow Vandaag Inside afgelopen week de nek omdraaide. Volgens ‘Gijp’ is de anekdote die Derksen vertelde nooit echt gebeurd, zelfs niet in de later afgezwakte vorm. “Dat verhaal bestaat helemaal niet: het OM is op zoek naar iemand die er niet is”.