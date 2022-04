Bazart-gitarist toont kale kop: “Iedereen heeft me nu zo gezien, ik kan niet meer terug”

Simon Nuytten (29) is zaterdagavond bij de uitreiking van de Mia’s verschenen met zijn nieuwe coupe. De gitarist van Bazart maakte eerder deze maand bekend dat hij al jarenlang kampt met haarverlies, en wilt dat ook niet langer verbergen. “Het is toch blijkbaar een maatschappelijk iets.”

“Dankjewel, da’s lief.” Zo reageerde Nuytten op complimenten van journalisten over zijn look. Samen met zijn Bazart-collega’s zanger Mathieu Terryn en gitarist Oliver Symons werd hij daarover aangesproken op de rode loper van de Mia’s, de Vlaamse muziekprijzen die worden uitgereikt in Paleis 12. “Iedereen heeft het nu gezien. Ik kan niet meer terug.”

Nuytten maakte zijn metamorfose begin april bekend op sociale media. “Ik kamp al zeven jaar met problemen betreffende mijn kalendheid”, schreef hij. “Ik heb dit altijd verborgen proberen te houden en heb er met maar een select groepje over dúrven te babbelen. Ik weet dat dit misschien stom klinkt en ik weet ook dat er zoveel ergere dingen zijn in het leven.”

We zijn intussen ruim drie weken verder. De muzikant zegt veel reactie gekregen te hebben, en in grotere getale dan hij had verwacht. “Blijkbaar is het een maatschappelijk iets. Veel mensen kampen hiermee. Terwijl het gewoon mijn bedoeling was dit van mij af te schrijven.”

De opmerking dat zijn kale knikker best rock-’n-roll is, ontweek Nuytten schouderophalend. Voor het overige leek hij weinig zin te hebben om veel over zijn kaalheid te vertellen. Hij heeft het nieuws ook bekendgemaakt “om dit soorten vragen te vermijden”, aldus collega Mathieu Terryn. Lachend: “En nu heeft hij het weer vlaggen.”

© carlo coppejans

Hebben de andere twee Bazart-leden overwogen om uit solidariteit zich ook kaal te scheren? “Dan mag ik thuis niet meer binnen”, reageerde Terryn, die een stevige bos heeft. “Ik heb die keuze ook niet. Maar ik zou in zijn situatie hetzelfde doen. Dat is geen taboe meer.”