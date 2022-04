Limburgse topvrouw ABVV Miranda Ulens waarschuwt de regering voor sociale chaos

Aan de vooravond van 1 mei waarschuwt de topvrouw van het ABVV, Miranda Ulens (53), voor sociale chaos. Toch als de federale regering de komende maanden de loonwet niet verandert. Die is zo strikt dat er gewoon niet te onderhandelen valt. De socialistische vakbond zegt daarom nu al eind dit jaar niet aan tafel te gaan zitten voor de loononderhandelingen van het Interprofessioneel Akkoord (IPA). “Onderhandelen over loon heeft geen zin als er niets is om over te onderhandelen”, zegt Ulens.