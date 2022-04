Gantoise en Dragons nemen optie op play-off-finale bij de vrouwen, ook bij de mannen doet Gantoise het goed

Zowel bij de mannen als de vrouwen stonden vandaag de halve finales van de play-offs op het programma in het hockey. Bij de mannen zetten Braxgata en Gantoise een eerste stap richting de finale. Net als bij de mannen was Gantoise ook bij de vrouwen goed bij schot, daarnaast deed Dragons een uitstekende zaak.

Bij de mannen hebben Braxgata en Gantoise beide met 2-1 thuis gewonnen tegen respectievelijk Racing en Waterloo Ducks in de halve finales van de play-offs van de ION Hockey League. Als de Vlaamse clubs zondag in de terugwedstrijd een punt kunnen behalen, plaatsen ze zich voor de finale.

Léopold, de club van Tom Boon, is de grote afwezige in de Final Four. De club werd uitgesloten vanwege onregelmatigheden bij de inschrijving van de Argentijnse speler Federico Monja. De Ukkelse club liet al weten dat het beroep zal aanteken tegen de beslissing, maar zal sowieso niet in actie komen in de play-offs.

Door de afwezigheid van Léopold steeg Gantoise naar de vierde plaats in het eindklassement. De troepen van Pascal Kina namen het in hun eerste wedstrijd op tegen Waterloo Ducks, de leider in het klassement. De Gentenaren stonden voor de rust al met 2-0 voor, dankzij doelpunten van Charles Masson en Athur De Borrekens. In het derde kwart bracht Victor Charlet Waterloo Ducks opnieuw in de wedstrijd, waardoor de terugwedstrijd komende zondag uitermate spannend wordt.

© BELGA

In de andere halve finale nam Braxgata, dat als derde eindigde, het op tegen Racing, dat tweede werd in het eindklassement. De Argentijn Agustin Mazzilli opende in de 11e minuut de score voor de Antwerpenaren. Racing kwam op gelijke hoogte na de rust via Cedric Charlier. Een doelpunt in de 47e minuut van Nelson Onana zorgde ervoor dat Braxgata uiteindelijk de overwinning kon opeisen.

De ploeg die de meeste punten heeft na twee gespeelde duels, of bij een gelijkspel het beste doelsaldo, stoot door naar de finale. De terugwedstrijden van de halve finales vinden zondag plaats om 12.30u in Waterloo en in Fort Jaco. De finale wordt afgewerkt op 7 en 8 mei in Louvain-la-Neuve.

Gantoise doet het ook bij de vrouwen goed

In Boom kon de ploeg van Kevan Demartinis, dominant in het reguliere seizoen met 20 zeges op 22 wedstrijden, opnieuw rekenen op kapitein Alix Gerniers en Anne-Sophie Vanden Borre. Zij keerden terug uit blessure. Tegen de nummer 4 in de stand leidde Gantoise halverwege met 0-2, na doelpunten van Noa Schreurs en Emilie Sinia. Braxgata milderde via Ainoa Civera, maar zag Gantoise via Ambre Ballenghien en Anne-Sophie Vanden Borre toch nog de score uitdiepen.

In de andere halve finale stonden Dragons, de nummer twee, en Racing, de nummer drie, tegenover elkaar. Red Panther Abigail Raye bracht de Antwerpenaars op voorsprong, maar vlak voor de pauze hing ex-international Jill Boon de bordjes weer in evenwicht. Enkele minuten na de rust bezorgde Anabel Herzsprung Dragons de zege.

Zondag ontvangt Gantoise Braxgata om 15.30u voor de return. Op hetzelfde tijdstip probeert Racing zijn achterstand op te halen tegen Dragons. Indien Gantoise en Dragons hun voorsprong kunnen verzilveren, dan staan ze voor de tweede opeenvolgende keer tegenover elkaar in de finale. De eindstrijd vindt op 7 en 8 mei plaats in Louvain-la-Neuve.