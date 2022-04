Leandro Trossard dient Leander Dendoncker nederlaag toe, Watford en Kabasele lijken degradatie niet meer te kunnen afwenden

Wolverhampton - Brighton 0-3

Met Wolverhampton tegen Brighton was het uitkijken naar de strijd tussen Rode Duivels Leander Dendoncker en Leandro Trossard. Al snel werd daarin duidelijk dat Dendoncker en Wolverhampton niet opgewassen waren tegen het Brighton van Leandro Trossard (0-3).

De Limburger nam in de 70e minuut de 0-2 voor zijn rekening. Wolverhampton bekleedt de achtste positie met 49 punten, terwijl Brighton een positie lager geposteerd staat met 44 stuks.

Watford - Burnley 1-2

Onderin kwam er ook een Belg in actie. Watford, met Christian Kabasele heeft zaterdag op de 35e speeldag van de Premier League een fatale nederlaag geleden in de kelderkraker tegen Burnley (1-2). De thuisploeg stond nochtans lange tijd 1-0 voor na een vroeg eigen doelpunt van James Tarkowski (8’), maar Jack Cork (83’) en Josh Brownhill (86’) deden de wedstrijd in het slot nog helemaal kantelen in het nadeel van Kabasele en co.

Door het verlies lijkt het als voorlaatste gerangschikte Watford de degradatie naar de Championship niet meer te kunnen ontlopen. Het heeft 22 punten op de teller en met nog vier matchen voor de boeg zijn er dat 12 minder dan Leeds, dat als zeventiende op de eerste veilige plaats staat in de Engelse hoogste voetbalafdeling.

© REUTERS

Southampton - Crystal Palace 1-2

Verder nog moest Southampton in eigen huis zijn meerdere erkennen in Crystal Palace en bankzitter Christian Benteke met 1-2, terwijl het doek viel voor hekkensluiter Norwich op verplaatsing bij Aston Villa (2-0).