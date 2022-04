Stoffel Vandoorne boekt prestigieuze zege in Formule E in Monaco: “Als je één wedstrijd wil winnen, is het deze”

Stoffel Vandoorne reed in Monaco met ogenschijnlijk gemak naar de overwinning in de e-Prix. Het was zijn derde overwinning in de Formule E. De West-Vlaming wordt meteen ook de nieuwe leider in de tussenstand van het wereldkampioenschap.

Vandoorne is aan een sterk seizoen in de Formule E bezig, maar als eerste over de streep gaan zat er dit jaar nog niet in voor de Mercedes-rijder. Daar kwam in Monaco verandering in. Van op de vierde plaats op de startgrid reed Vandoorne een strategisch sterke race, en eens hij iets na halfweg aan de leiding kwam, kon de concurrentie hem niet meer bedreigen.

“Als er één wedstrijd is die je wil winnen, dan is het wel in Monaco”, glunderde Vandoorne nadat hij juichend uit zijn elektrische bolide was gestapt. “Vorig jaar liep het hier heel moeilijk voor ons (Vandoorne haalde door remproblemen het einde niet, red.), en ook tijdens de eerste races van dit seizoen vielen nooit alle puzzelstukjes op zijn plaats. Ik pakte wel een paar pole posities, maar winnen leek niet te lukken. Daarom besloot ik voor deze race de pole te laten schieten, en de wedstrijd te winnen”, besloot Vandoorne grappend.

In de tussenstand wordt de West-Vlaming nu de nieuwe leider. Jean-Eric Vergne en Mitch Evans, respectievelijk derde en tweede in Monaco, volgen op zes en negen punten. Bij de aandachtige toeschouwers in het prinsdom niet alleen F1-WK-leider Charles Leclerc, maar ook Toto Wolff, de baas van het sportieve programma bij Mercedes. De Oostenrijker zal na afloop van de feestelijkheden allicht nog een gesprekje hebben gehad met Vandoorne, met zijn onmiddellijke toekomst als onderwerp. Het Formule E-team van Mercedes houdt er na dit seizoen immers mee op, maar de kans bestaat dat het wordt overgenomen door McLaren, de ex-F1-werkgever van Vandoorne. Zelf wil de West-Vlaming daar nog niet te veel over kwijt. “Laat ons eerst maar dit seizoen zo goed mogelijk verder afwerken”, klonk het.