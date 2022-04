Gaf Kate Middleton een geheime boodschap met haar jasje? Fans denken van wel

De hertogin van Cambridge (40) en prinses Anne (71) bezochten een fertiliteitskliniek in Londen. En wat daarbij veel fans opviel: op het jasje van het pak van Kate stond een symbool dat iets weg had van een ananas. En dat is niet toevallig, menen zij. Het zou een hart onder de riem zijn voor mensen die sukkelen met fertiliteit en het krijgen van kinderen.

“Ananassen zijn een krachtig symbool geworden van vrouwen die sukkelen met onvruchtbaarheid”, staat erover te lezen in The New York Times. “Dat fruit duikt op in de profielfoto’s en Facebook-feeds van vrouwen in groepen over fertiliteit. Het verwijst naar IVF.” Fertiliteitsarts Aimee Eyvazzadeh zegt in die krant dat “waarschijnlijk 75 procent” van haar patiënten kledij dragen met een ananas erop wanneer ze bij haar komen.”

Deze outfit droeg Kate Middleton;