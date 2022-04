Voetbalmakelaar Mino Raiola overleden op 54-jarige leeftijd: “Hij heeft tot het einde gevochten”

Voetbalmakelaar Mino Raiola is zopas overleden. Dat deelde zijn familie mee op Twitter. De Italiaanse makelaar sukkelde al langer met zijn gezondheid. Raiola was een autoriteit in de voetbalwereld en had onder meer Erling Haaland en Paul Pogba in zijn portefeuille. Ook Rode Duivel Romelu Lukaku werd in het verleden even vertegenwoordigd door Raiola.