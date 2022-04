Sergio Higuita snoept juichende ploegmaat Vlasov zege af in Romandië, Rohan Dennis begint als leider aan de slottijdrit

Quinten Hermans toonde zich de afgelopen week in bloedvorm met een tweede plek in Luik-Bastenaken-Luik zondag. Maar ook in Romandië toonde de renner van Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux zich. Hermans finishte al drie keer in de top zes en ook vandaag stond met rood aangestipt in de agenda van onze landgenoot. Hermans koos de vroege vlucht en kreeg met Harm Vanhoucke (Lotto Soudal) nog een landgenoot mee. Een kopgroep van twaalf kreeg van het peloton, waar Jumbo-Visma de controle nam voor leider Rohan Dennis, een maximale voorgift van 5 minuten.

De favorieten hielden zich opvallend rustig. Het zwaartepunt van deze koninginnenrit lag dan ook op de slotklim richting het ski-oord Zinal. Ondertussen was het vooraan een slijtageslag. Na een prik van Vanhoucke moest Hermans lossen. Die inspanningen moest Vanhoucke later wel bekopen.

© EPA-EFE

Ondertussen slonk de voorgift van de vroege vlucht en op de slotklim was het sprookje dan ook afgelopen. Een elitegroep maakte zich op voor een sprint. Einer Rubio probeerde die nog te ontlopen maar onder impuls van een sterke Lukas Plapp kwam het op enkele honderden meters van de finish toch weer allemaal samen.

Sprinten dus. Daarin ging Sergio Higuita bijzonder vroeg aan. Aleksandr Vlasov leek zijn ploegmaat nog te remonteren, maar dankzij een stevige eindjump, snoepte de Colombiaan zijn vierende ploegmaat alsnog de zege af.

Leider Rohan Dennis was heel de dag bij de pinken en verloor op de slotklim slechts drie seconden. De Australiër start morgen in poleposition aan de slottijdrit met een voorgift van 15 seconden op Juan Ayuso.