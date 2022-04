Michael Douglas bevestigt decenniaoud gerucht over Debra Winger

Douglas (77) zou in 1984 de hoofdrol spelen in de romantische actiefilm ‘Romancing the Stone’, maar was ook producer van de film over een schrijfster die verliefd wordt op een jager in de Colombiaanse jungle. Hij hielp dus zelf mee zoeken naar zijn tegenspeelster. Dat leek in eerste instantie Debra Winger te zullen worden: haar ster was toen – na het succes van ‘An Officer and a Gentleman’ – aan het rijzen.

Tequila’s

Douglas en regisseur Robert Zemeckis spraken dan ook af met Winger in een Mexicaans restaurant in Texas, waar zij toen vertoefde voor opnames. Maar dat etentje ging niet zoals Douglas verwacht had. “Na het eten dronken we een paar tequila’s, en zo”, vertelt Douglas. “Daarna wandelen we naar buiten. Maar waar je misschien dollend afscheid neemt door iemand een klopje op de arm te geven, zegt zij ‘Oh you!’, en ze bijt in mijn arm. Ik schreeuwde het uit van de pijn. Ze zat door de huid. Zij vond het grappig, maar ik kon enkel in ongeloof naar haar kijken.”

Dat had Winger duidelijk beter niet gedaan, want samenwerken zag Douglas vanaf dan niet meer zitten. “Ik ging terug naar Hollywood, en ik barstte in huilen uit bij mijn bazen. Ik zei ‘Ik kan toch niet met haar naar de jungle gaan? Ze heeft me in mijn arm gebeten! Ik kan het niet!” De producers gingen vervolgens akkoord met Douglas, en kozen Kathleen Turner. Zij zou trouwens een Golden Globe winnen voor haar vertolking in ‘Romancing the Stone’.