Angelina Jolie gespot in Oekraïne

Filmster Angelina Jolie is door fans gespot in een café in de westerse Oekraïense stad Lviv. Wat de 46-jarige Amerikaanse daar doet, is niet duidelijk.

“Niets speciaal, gewoon Lviv. Ik ging gewoon koffie drinken. Gewoon Angelina Jolie.” Die woorden postte Maya Pidhorodetska uit Lviv bij een filmpje op Facebook waarin de Amerikaanse filmster te zien is in een café in de west-Oekraïense stad. Je ziet Jolie er begroet worden door meerdere fans en zwaaien naar de camera terwijl ze gefilmd wordt.

Het is niet geweten hoe lang de actrice daar al is en hoe lang ze denkt te blijven. Ook wat ze in Lviv komt doen of gedaan heeft, is een vraagteken.