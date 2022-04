Liverpool doet wat het moet doen en legt de druk weer bij Manchester City na zuinige zege

Terwijl we in andere competities de kampioen al kennen, is het in de Engelse Premier League nog bijzonder spannend in de strijd om de titel. Zowel Liverpool als Manchester City laten zelden een steek vallen, waardoor beide teams zich geen fouten kunnen veroorloven, willen ze de titel pakken.

Liverpool kwam als eerste van de twee in actie vandaag en liet tegen Newcastle zien waarom tot de beste teams ter wereld behoort. De Reds speelden vrank en vrij en lieten Newcastle bij momenten sterretjes zien. Toch ontbrak het de troepen van Jürgen Klopp aan een dosis geluk. Dubravka speelde een dijk van een wedstrijd en hield Newcastle lange tijd in de wedstrijd.

Tot Naby Keïta na lang aandringen de ban dan toch brak voor Liverpool. De Guineeër zette zelf de één-twee op met Diogo Jota, passeerde doelman Dubravka en zette zijn ploeg verdiend op voorsprong. Liverpool controleerde daarna de wedstrijd en kwam nooit echt in de problemen.

Dankzij de zege springt Liverpool voorlopig naar de eerste plek in het klassement. De Reds hebben nu met nog vier speeldagen te gaan twee punten voorsprong ten opzichte van Manchester City, dat straks nog wel in actie komt op het veld van Leeds.