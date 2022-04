Ploegmakker van Tiesj Benoot en Wout van Aert doet zijn verhaal na horrorcrash: “Ik herinner me niks tot ik ontwaakte”

Milan Vader is ontslagen uit het ziekenhuis. De renner van Jumbo-Visma kwam zwaar ten val in de Ronde van het Baskenland en lag een tijdje in een kunstmatige coma. In een bericht op Instagram kwam hij vrijdag terug op de feiten.

De Nederlander ging drie weken geleden over de vangrail in de voorlaatste etappe van de Ronde van het Baskenland en liep daarbij verschillende breuken en interne verwondingen op. “Het herstel van Milan gaat gestaag vooruit, dankzij de goede zorgen van de medische staf. Normaal gezien zal hij volgende week naar Nederland komen voor de volgende stap in zijn herstelproces”, aldus Jumbo-Visma een week geleden.

© Getty Images

En zo geschiedde. Vrijdag maakte Vader zelf bekend dat hij het ziekenhuis in Rotterdam verlaten heeft.

“Hallo iedereen”, aldus de 26-jarige ploegmakker van Wout van Aert en Tiesj Benoot. “Het voelde aan alsof het tijd was voor een update over mijn toestand. De voorbije drie weken waren onzeker voor mij en de mensen rondom mij. Daarom dat we niet veel updates gaven, zo konden we ons concentreren op wat echt belangrijk was. Het team en mijn familie hielden constant contact en we zijn superblij met het proces. De situatie verbetert dag per dag.”

Vader stelt verder dat zijn hersenen even zonder zuurstof zaten en dat hij daarom in een kunstmatige coma werd gehouden. “Ik herinner me niets van de dag van de crash”, klinkt het. “Tot ik vorige week wakker werd. Ik moest alles vanaf nul opnieuw leren, zoals lopen. Ik heb echt enorm veel geluk gehad dat ik deze crash overleefd heb. Intussen hebben specialisten van het ziekenhuis in Rotterdam naar mijn fracturen gekeken. Blijkt dat ik voldoende hersteld ben om het ziekenhuis te mogen verlaten en mijn revalidatie thuis verder te zetten.”

De Nederlander bedankte ook nog de koersdokter van de Ronde van het Baskenland. “Bedankt dat je zo snel handelde en daardoor mijn leven redde”, aldus Vader.