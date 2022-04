Een fijn beeld: Egan Bernal en Richard Carapaz weer samen op training

De Colombiaanse wielrenner Egan Bernal heeft de trainingen met Ineos-Grenadiers in Europa hervat na zijn zware crash op training zo’n drie maanden geleden. Dat levert een fijn beeld op: Bernal die poseert met Ineos-Grenadiers-ploegmakker Richard Carapaz, straks aan het werk in de Giro. De voorbije maanden herstelde Bernal in Colombia van zijn zware verwondingen.