Emma Plasschaert eindigt op vierde plaats tijdens Olympische Zeilweek in Hyères

Emma Plasschaert, hier op een beeld van de Olympische Spelen in Tokio, eindigde in Hyères op de meest ondankbare plaats. — © BELGA

Emma Plasschaert is op de vierde plaats geëindigd in de ILCA 6-klasse (ex-Laser Radial) op de Olympische Zeilweek in het Franse Hyères-Toulon. De 28-jarige West-Vlaamse werd zevende in de medaillerace en moest zo in het klassement nog een plaats prijsgeven.