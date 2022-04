Duitsland dient klacht in tegen Italië bij Internationaal Gerechtshof over schadevergoedingen voor nazislachtoffers

Het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. — © REUTERS

Duitsland heeft in een jarenlange juridische strijd rond schadevergoedingen voor nazislachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog een klacht ingediend tegen Italië bij het Internationaal Gerechtshof. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bekendgemaakt.

De Duitse regering maakt bezwaar tegen het feit dat Italië nog steeds klachten van nabestaanden van slachtoffers van Duitse oorlogsmisdaden toelaat voor individuele herstelbetalingen, hoewel het gerechtshof die reeds lang onontvankelijk verklaard heeft. Een dergelijk geschil voor het gerecht tussen twee dermate hechte partnerlanden is erg ongewoon.

Al in 2012 had het Gerechtshof beslist dat Duitsland aan Italiaanse nazislachtoffers geen individuele herstelbetalingen moet doen en dat Italiaanse vonnissen daarover ongeldig zijn. Duitsland wil er met zijn klacht nu voor zorgen dat Italië het principe van immuniteit van soevereine staten erkent bij burgerlijke rechtszaken in andere landen.