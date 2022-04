Wielerrevelatie uit Eritrea Biniam Girmay blijft tot 2026 bij Intermarché-Wanty-Gobert: “Deze ploeg is als familie voor mij”

De 22-jarige Eritreeër Biniam Girmay heeft zijn contrat bij Intermarché-Wanty-Gobert verlengd tot 2026. Na zijn sensationele overwinning in Gent-Wevelgem was Girmay erg gewild, maar hij had al aangegeven graag bij de Belgische World Tour-formatie te willen blijven omdat hij daar als kopman uitgespeeld wordt. Girmay heeft nu zijn zinnen gezet op ritwinst in de Giro.

Girmay geldt als een enorm talent en is die verwachtingen aan het inlossen sinds zijn komst in augustus 2021 naar Intermarché-Wanty-Gobert. Hij won zilver op het WK voor beloften in Leuven en werd in de jongste editie van Gent-Wevelgem de eerste Afrikaanse winnaar van een klassieker. Twee dagen eerder was hij in de E3 Saxo Bank Classic knap vijfde geworden en eerder werd hij ook al twaalfde in Milaan-Sanremo.

“Ik beschouw Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux als mijn familie, nergens anders zou ik liever willen zijn”, zegt Girmay in een communiqué van zijn ploeg. “Ik ben gemotiveerd als nooit tevoren om minstens tot eind 2026 de kleuren van het team te verdedigen. Ik voel me intens gelukkig in het bijzijn van de leden van de ploeg en dat is wat echt telt voor mij. Het is een onontbeerlijke factor om het beste van mezelf te kunnen geven. Er is ook die gezamenlijke ambitie van alle renners en medewerkers, die de organisatie elk jaar opnieuw naar een hoger niveau stuwen. Deze ware energie van het team zorgt ervoor dat we onszelf kunnen overstijgen.”

“Een ander vlak waarop Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux zich van andere ploegen onderscheidt is haar management. Vanaf de eerste dag werd er naar mijn noden geluisterd en gaf de Performance cel blijk van vertrouwen door een wedstrijdprogramma op maat en een langetermijnplan op te stellen. Ze geloofden in mijn capaciteiten om het in de meest prestigieuze wedstrijden goed te doen en ik ben hen daar oneindig dankbaar voor. Ik ben ervan overtuigd dat mijn landgenoten gelukkig zullen zijn om te horen dat mijn toekomst gelinkt wordt aan het team dat me de mogelijkheid geboden heeft om open te bloeien en belangrijke pagina’s van de geschiedenis van het Afrikaanse wielrennen te schrijven. Een perfecte omgeving die, hopelijk, nog vele jaren tot vele onvergetelijke momenten zal leiden!”