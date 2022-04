Verschillende gewonden na doortocht van tornado in Kansas

In het district Sedgwick, waartoe ook de stad Wichita behoort, en in het district Butler zijn acht mensen gewond geraakt. Een van hen is er erg aan toe, aldus de leider van de nooddiensten op een persconferentie. De brandweer heeft het over 12 lichtgewonden. Andover, een voorstad van Wichita, is erg zwaar getroffen. Hulpverleners zoeken in de omgeving naar verdere slachtoffers.

Volgens de burgemeester van Wichita, Brandon Whipple, zijn in het gebied 50 tot 100 gebouwen beschadigd. In Andover lagen volgens brandweerhoofd Chad Russell meer dan 900 gebouwen op het pad van de tornado. De precieze omvang van de schade is nog onduidelijk. Russell riep bewoners wel op om voorlopig niet naar huis terug te keren, vanwege de vele omgevallen elektriciteitspalen. De gouverneur van Kansas, Laura Kelly, had al de noodtoestand uitgeroepen.