Matthias Casse vecht straks om het goud in EK-finale, Couchi om het brons

Wereldkampioen Matthias Casse vecht straks de finale van het EK judo in de categorie tot 81 kilogram voor de Europese titel. De bronzen medaille van Tokio won zaterdagmiddag zijn halve finale van de Oekraïener Hievorh Manukian nadat hij in de golden score uitpakte met een ippon. Sami Chouchi, de andere Belg in de gewichtsklasse van Casse, strijdt dan weer om het brons.