Marca: “FC Barcelona geïnteresseerd in Romelu Lukaku”

FC Barcelona is op zoek naar aanvallende versterking, maar de pistes Haaland en Lewandowski worden complex, waardoor de club uitkijkt naar alternatieven. En dan komt volgens de Spaanse sportkrant Marca Rode Duivel Romelu Lukaku in beeld. Bij Chelsea loopt het niet zoals gehoopt voor onze landgenoot.

Manchester City of Real Madrid is de meest waarschijnlijke bestemming voor de Noor Erlin Haaland van Borussia Dortmund, terwijl ook Bayern München hem in de gaten houdt. Het financieel noodlijdende FC Barcelona is momenteel niet in staat om te wedijveren met die clubs.

Ook Robert Lewandowski staat hoog op het verlanglijstje van FC Barcelona, maar Bayern München heeft al laten weten dat het zijn contract wil verlengen om hem te houden. Zelfs als het niet tot een contractverlenging komt, zou Bayern hem nog tot het einde van de looptijd (2023) willen houden om hem dan transfervrij te laten vertrekken.

Volgens Marca denken de sportief verantwoordelijken van Barça daarom aan Romelu Lukaku als plan C. Mateu Alemany en Jordi Cruyff zouden met Federico Pastorello, de makelaar van Lukaku, al besproken hebben wat de opties zijn om hem los te weken bij Chelsea.

De Londense club betaalde 115 miljoen euro en daarvan moet nog 92 miljoen euro afgeschreven worden. Een transfer van Lukaku wordt dus een dure zaak. Barcelona zou daarom denken aan een huur waarbij Chelsea een financiële compensatie krijgt.

Chelsea zit in een overnameproces, wat het momenteel moeilijk maakt om het plan concreet te maken.