President Biden weer mikpunt van spot bij Republikeinen na verspreking: “Een schande voor ons land en de wereld”

Zodra Joe Biden weer eens niet uit zijn woorden komt, zijn de tegenstanders van de 79-jarige Amerikaanse president er als de kippen bij om hem passé te verklaren. Zo ook donderdag, toen Biden tijdens een speech in het Witte Huis over nieuwe hulp aan Oekraïne worstelde met de uitspraak van het woord ‘kleptocracy’.

De rechtse krant The New York Post spreekt van “zorgen” over “de nieuwste blunder van Biden”. De Republikeinse senator van de staat Arkansas twitterde dan weer een filmpje van de verspreking met als bijschrift “alarmerend”. En mediapersoonlijkheid Clay Travis vond het voorval “een schande voor ons land en de wereld”. “Hij kan amper lezen. Iedereen kan hier de blik in zijn ogen zien, hij is verloren.”

Anderen nemen het voor de president op. “Ik hou van Joe Biden, hij struikelde gewoon over het woord ‘kleptocratie’ en lachte erom, het is de meest menselijke president”, reageert iemand. Biden kon er zelf overigens wel om lachen, en ging vervolgens snel door met zijn speech.

De president vroeg het Congres in zijn toespraak om 33 miljard dollar extra steun voor Oekraïne, een verveelvoudiging van het bedrag dat de VS tot dusver al beschikbaar heeft gesteld. Verreweg het grootste deel, ongeveer 20 miljard dollar, is rechtstreeks bestemd voor militaire doeleinden. Daarnaast wordt 8,5 miljard uitgetrokken voor economische hulp en 3 miljard voor humanitaire. Ook moeten de opbrengsten van in beslag genomen bezittingen van Russische oligarchen rechtstreeks naar Oekraïne, klinkt het in Washington D.C..