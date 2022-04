Wie wordt Belgische Speler en Belofte van het Jaar van Het Nieuwsblad?

Vanavond (rechtstreeks op Play-Sports) gaan in de AED Studios in Lint en na twee jaar onderbreking omwille van de coronapandemie opnieuw de BetFirst BNXT Basketbal Awards door. Uitkijken is het ook naar de Belgische Speler van het Jaar, een trofee van het Nieuwsblad. Pierre-Antoine Gillet (Oostende) en het duo van Kangoeroes Mechelen, Wen Mukubu en Domien Loubry, zijn de genomineerden.

De trofee van Belgische Speler van het Jaar werd in 1959 (winnaar Jef Eygel) opgericht en is de op één na oudste sportprijs in België. Rik Samaey is met tien onderscheidingen de recordhouder. Pierre-Antoine Gillet van Oostende kan na 2015 deze prestigieuze trofee voor de tweede keer winnen. Of wordt het een primeur voor het ervaren duo Domien Loubry (37) of Wen Mukubu (38) van Kangoeroes Mechelen? Ook de tweede trofee van Het Nieuwsblad, de Belofte van het Jaar wordt vanavond uitgereikt. Jonge talenten als Haris Bratanovic (Oostende), Joppe Mennes (Kangoeroes Mechelen) en Niels Van Den Eynde (Antwerp Giants) zijn genomineerd. De BNXT League reikt tal van andere prijzen uit. Naast de Coach van het Jaar, met genomineerden Dario Gjergja (Oostende), Kristof Michiels (Kangoeroes Mechelen) en Eddy Casteels (Leuven Bears), fonkelen onder meer ook de trofeeën van Referee van het Jaar en de MVP (alle nationaliteiten) op de affiche. De basketbalfans kunnen dit evenement bijwonen en dit voor slechts 5 euro. Tickets zijn online te koop via https://bnxtleague.com/nl/bnxt-awards-2022/. De deuren gaan open om 20uur.

Wes Mukubu. — © GOYVAERTS/GMAX AGENCY