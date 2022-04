Teammaat van Liam Everts ontwaakt uit kunstmatige coma

LEES OOK. Ploegmaat van Liam Everts belandt in coma: “Heel beangstigend”

Thomas Kjer Olsen kwam vorige week zaterdag tijdens de kwalificatierace in de Grote Prijs van Letland zwaar ten val en liep daarbij een ernstig hoofdletsel op. De Deen werd meteen naar het ziekenhuis in Riga overgebracht, waar hij in een medische coma werd gehouden. Vrijdag hebben de dokters TKO weer bij bewustzijn gebracht omdat zijn toestand stabiel was. Olsen kan zijn armen en benen ook bewegen.

In de loop van de komende week zal de KTM-rijder van Letland naar Denemarken overgebracht worden, zodat hij in een vertrouwde omgeving aan een zware en lange revalidatie kan beginnen.