Gabriella Willems gaat op EK judo onderuit tegen Nederlandse titelverdedigster

Gabriella Willems is op het EK judo in het Bulgaarse Sofia uitgeschakeld in de tweede ronde van de categorie tot 70 kg.

Het nummer 46 op de ranking was niet opgewassen tegen de Nederlandse titelverdedigster Sanne van Dijke (IJF 2). De winnares van olympisch brons in Tokio haalde het met ippon na een houdgreep.

In de eerste ronde had de 24-jarige Willems, die vorig jaar de Spelen miste door een zware knieblessure, de Hongaarse Szabina Gercsak (IJF 30) gevloerd met ippon.Willems had meer dan een jaar aan de kant gestaan wegens een zware knieblessure en ze mag terugblikken op een geslaagde comeback en de overtuiging dat zij de Olympische Spelen van Parijs in 2024 kan halen als compensatie voor de gemiste Spelen van Tokio. Ze had zich gekwalificeerd, maar door de knieblessure opgelopen op de Grand Slam van Antalya in april vorig jaar kon ze niet afreizen naar Tokio.

Met Matthias Casse en Sami Chouchi komen vandaag nog twee Belgen in actie in Sofia. Beide judoka’s mikken in de klasse tot 81 kg op eremetaal en wonnen alvast hun eerste wedstrijd.

Vrijdag veroverden Jorre Verstraeten (-60 kg) en Mina Libeer (-57 kg) allebei brons. (belga)