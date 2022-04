Zuhal Demir bezegelt lot van abdij van Averbode: “Nog geen rationeel argument gehoord om stikstofdossier aan te passen”

Het gaat om 41 bedrijven van de 21.000 landbouwbedrijven, nuanceert Demir. “Er is een akkoord. Als we nu zeggen: ‘We gaan de doos van Pandora terug openen. We gaan Averbode eruit halen, we gaan daar misschien nog een aantal andere rode bedrijven uithalen’, dan betekent dat dat je andere criteria gaat hanteren. We hebben nu gezegd dat we gaan terugvallen op die lijst van 2015”, aldus de minister.

De Abdij van Averbode is een van de bedrijven op de rode lijst. “Ik heb tot op dit moment geen rationeel argument gehoord waarom we het bedrijf van Averbode uit die lijst zouden halen. Maar nogmaals, er is nu wel een openbaar onderzoek, iedereen kan zijn bezwaren indienen, en dan zullen we kijken. Maar tot op heden heb ik nog geen rationeel argument gehoord.”

Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&V) zei eerder deze week in het Vlaams Parlement dat landbouwbedrijven die vinden dat ze onterecht de code rood hebben gekregen en dus door het stikstofakkoord moeten stoppen tegen 2025, hun dossier nog kunnen bespreken met de administratie. “Dan gaan we samen bekijken of er al dan niet moet bijgestuurd worden. Er is actie-reactie en er is bespreking mogelijk. We moeten elk dossier grondig bekijken”, klonk het bij de minister.