Noodtoestand na zware storm en tornado in Kansas

In de Amerikaanse staten Kansas en Nebraska hebben vrijdag zware stormen huisgehouden. Het kwam tot tornado’s, verwoestende windvlagen en hagel, zo bericht onder andere de krant Washington Post op zaterdag. De gouverneur van Kansas riep de noodtoestand uit.

In voorsteden van de stad Wichita ontwikkelde zich kort voor zonsondergang een erg grote tornado, die zware schade heeft aangericht. Auto’s vlogen door de lucht, huizen en winkels werden verwoest. Voorlopig zijn er geen berichten over gewonden of doden. De gouverneur van Kansas, Laura Kelly, riep de noodtoestand uit.