Drie onderzoekers uiten in het boek ‘De Fietser op de Hei’ forse kritiek op het vonnis waarmee Jos Brech tot in hoger beroep is veroordeeld in de zaak-Nicky Verstappen. Er is in hun ogen sprake van “een doelredenering” bij justitie, rechtbank en gerechtshof. Het bewijs dat er ligt, ondersteunt namelijk net zo goed Brechs eigen onschuldverklaring.