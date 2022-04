NBA: Memphis stoot door in play-offs ten koste van Minnesota

De bezoekers bogen in het laatste kwart een achterstand van 10 punten om in een voorsprong. Desmond Bane en Dillon Brooks maakten allebei 23 punten, sterspeler Ja Morant eindigde met 17 punten en 11 assists. Bij de thuisploeg werd Anthony Edwards topschutter met 30 punten.

Memphis neemt het in de halve finales van de Western Conference op tegen de Golden State Warriors. Het team van vedetten Stephen Curry en Klay Thompson schakelde eerder in de eerste ronde de Denver Nuggets uit met 4-1.

Oogkasbreuk voor Joel Embiid

Pech voor de Philadelphia 76ers. Zij kunnen in de play-offs van de NBA voorlopig geen beroep meer doen op Joel Embiid. De Kameroense vedette heeft een oogkasbreuk en een hersenschudding opgelopen.

Embiid blesseerde zich donderdag in het zesde duel van de eerste ronde tegen de Toronto Raptors na een contact met zijn landgenoot Pascal Siakam. Die raakte Embiid in het vierde kwart met zijn elleboog. Onderzoek wees uit dat de 28-jarige basketspeler een breuk in de rechter oogkas en een lichte hersenschudding heeft opgelopen. In 2018 had de Kameroener al eens ongeveer dezelfde blessure aan het linkeroog. Hij moest toen onder het mes en was drie weken out.

Hoe dan ook is de kans reëel dat de Sixers het zonder hun vedette en MVP-kandidaat moeten stellen in de halve finale van de Eastern Conference tegen de Miami Heat. Maandag spelen beide teams een eerste keer tegen elkaar. (belga)