Geert Wilders opnieuw actief op Twitter: “Geen idee waar ze mee bezig zijn”

“Geen idee waar ze mee bezig zijn bij @Twitter, maar goed ik ben er – opnieuw – weer!”, aldus Wilders. “Paar uur geleden weer tijdelijk geblokkeerd zonder opgaaf van reden/tweet. Meteen weer beroep ingediend en nu binnen een paar uur en zónder formele reactie op beroep ineens toch weer toegang.”

Vorige week werd Wilders’ account ook al enkele dagen geblokkeerd. Toen was de aanleiding een tweet die hij richtte aan de Pakistaanse president, waarin de PVV-leider het had over de vele doodsbedreigingen die hij kreeg van moslims in Pakistan. Afgelopen dinsdag draaide Twitter die schorsing terug en bood Wilders excuses aan.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen