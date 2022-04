Russische buitenlandminister Lavrov: “Wij dreigen niet met kernwapens, wij spelen niet met nucleaire oorlog”

“Rusland beschouwt zichzelf niet in oorlog met de NAVO”, maar “jammer genoeg gelooft de NAVO wel dat ze in oorlog is met Rusland”. Dat heeft de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov vrijdag verklaard in een interview met de Arabische zender Al Arabiya.

Heel wat leiders van NAVO-landen en de EU “verklaren dat Poetin moet verliezen en dat Rusland moet worden verslagen”, aldus Lavrov. “Naar mijn mening geloven de mensen die zulke woorden gebruiken dat ze in een oorlog zitten.” Lavrov stelt ook dat Rusland niet dreigt met het gebruik van kernwapens. De berichten daarover in de westerse media vindt hij overdreven. “Rusland is altijd voorvechter geweest van internationale beloftes om nooit een kernoorlog te beginnen. Wij spelen niet met een nucleaire oorlog. Die kan niemand winnen”, luidt het.

De minister klinkt daarmee gematigder dan eerder deze week. “Leveringen van westerse wapens aan Oekraïne betekenen dat de NAVO-alliantie in wezen in oorlog is met Rusland”, zo stelde hij toen nog. Hij waarschuwde toen ook voor een reëel gevaar van een derde wereldoorlog. Lavrov zegt nu dat die uitspraken een reactie waren op een Poolse verklaring dat het best kernwapens wilde stationeren op zijn grondgebied, en een verklaring van de Oekraïense president Zelenski in het begin van de oorlog dat Oekraïne een fout heeft gemaakt door bij zijn onafhankelijkheid kernwapens af te geven. “Dat soort uitspraken zijn heel gevaarlijk,” aldus Lavrov bij Al Arabiya. “We zouden ons allemaal moeten houden aan de beloftes van de vijf permanente leden van de VN-Veiligheidsraad: er mag nooit een kernoorlog komen. Maar dan moeten onze Poolse en Oekraïense collega’s niet dergelijke taal uitslaan.”

Einde van de oorlog

In het interview met Al Arabiya beklemtoont Lavrov nog dat de “speciale operatie” in Oekraïne zal beëindigd worden “wanneer alle doelstellingen zijn bereikt”. Rusland wil de burgerbevolking in Oost-Oekraïne “beschermen”, en wil “dat er vanuit het Oekraïense grondgebied geen dreigingen voor deze bevolking en voor Rusland zijn”, aldus Lavrov.

Hij ging niet in op de vraag of het Russische leger probeert de Donbas-regio en het zuiden van Oekraïne in handen te krijgen. “Het is niet aan mij om daarover te spreken.” Lavrov gaf ook geen commentaar op internationale speculaties dat de operatie in het oosten van Oekraïne op 9 mei stopt. Het is dan de Russische ‘Dag van de Overwinning’. “De operatie is klaar als we onze doelen hebben gehaald.”

Onderhandelingen

Lavrov herhaalde ook zijn eerdere bewering dat de NAVO een politieke oplossing voor het conflict in Oekraïne belemmert, door het land te steunen met wapenleveringen. “Als ze echt geïnteresseerd zouden zijn in het vinden van een oplossing voor de crisis, zouden de VS en de NAVO stoppen met het leveren van wapens aan Kiev”, aldus de minister.

Volgens Lavrov zijn de vredesonderhandelingen met Oekraïne nog steeds gaande, maar verlopen de gesprekken moeilijk. “Russische en Oekraïense delegaties onderhandelen dagelijks door middel van een videoverbinding over het opstellen van een mogelijk verdrag”, zei hij. Tijdens die gesprekken zouden onder meer ‘denazificatie’, de erkenning van ‘nieuwe geopolitieke realiteiten’, het opheffen van sancties, en de status van de Russische taal” op de agenda staan. De laatste keer dat delegaties uit de twee landen elkaar fysiek ontmoetten was op 29 maart.

“Ongeveer miljoen mensen gevlucht naar Rusland”

Het Russische ministerie van Defensie meldde vrijdagavond dat inmiddels 1,02 miljoen mensen vanuit Oekraïne naar Rusland zijn gevlucht. Volgens Lavrov bestaat die groep onder andere uit 120.000 buitenlanders en mensen die zijn geëvacueerd uit de pro-Russische separatistische ‘volksrepublieken’ Loegansk en Donetsk. In totaal zouden zelfs 2,8 miljoen mensen hebben gevraagd om naar Rusland geëvacueerd te worden. Oekraïne stelt dat de Russische regering duizenden mensen tegen hun wil naar Rusland heeft gedeporteerd.

In totaal zijn volgens de Verenigde Naties ruim 5,4 miljoen mensen vanuit Oekraïne naar het buitenland gevlucht. Ruim 3 miljoen van hen vluchtten naar of via buurland Polen.