Ivica Skelin in Rotterdam en in poleposition bij Antwerp Giants

Sam Rotsaert, Serge Crevecoeur, Arik Shivek een terugkeer van Roel Moors of Eddy Casteels en nog verschillende namen circuleerden in de Lotto Arena sinds het ontslag van coach Christophe Beghin in januari bij Telenet Giants Antwerp. Snel werd duidelijk dat Luc Smout, coach van derdeklasser Antwerp Giants Two en jeugdcoördinator, het seizoen zal volmaken als coach en dat de Antwerpse club een nieuwe sportieve baas zocht voor de volgende campagne. De nieuwe coach van Telenet Giants Antwerp en vanaf komende zomer zal waarschijnlijk Ivica Skelin worden. De Kroaat woonde gisteren de wedstrijd tussen Feyenoord Rotterdam en Telenet Giants Antwerp bij en ligt dus in poleposition. Skelin is een 48-jarige Kroaat die in België al bij Pepinster (2006-2008 en 2010-2011) en Leuven Bears (2008-2010) coachte. Hij was ook assistent-coach van Spirou Charleroi. Van 2012 tot 2015 was hij bij Groningen aan de slag. Met de Nederlandse club pakte hij de dubbel (beker/titel) won ook de SuperCup en werd uitgeroepen tot Coach van het Jaar. In eigen land was hij bij Split aan de slag. Dit seizoen was hij bij het Poolse Twarde Pierniki Torun actief. In de reguliere fase van de Poolse EBL werd Toryn met 17 op 30 zevende. In de kwartfinale werd het recent door Anwil Wloclawek en met 3-1 uitgeschakeld.