Leuven Bears eindigt derde, Antwerp Giants wipt over Bergen naar vierde stek

De laatste speeldag van de BetFirst BNXT League gaf in Elite Gold de laatste geheimen plaats. Oostende was al zeker van de eerste stek en Kangoeroes Mechelen van de tweede. Leuven Bears eindigt derde en Antwerp Giants wipt op de slotspeeldag over Bergen naar de vierde plaats. De Sinjoren hebben in de Belgische kwartfinale nu het thuisvoordeel tegenover de Henegouwers. Oostende en Kangoeroes Mechelen zitten rechtstreeks in de halve finales. Leuven Bears kampt tegen Charleroi, de nummer zes, voor een stek in de halve finales.

Met een derde zege op een rij eindigen Antwerp Giants op de vierde stek en wippen over Bergen dat verliest in Den Bosch. De Giants hebben in de Belgische kwartfinale dus thuisvoordeel tegen de Henegouwers.

Antwerp Giants domineerde de eerste helft via Hands, Brown en het ingekomen duo Tiby en Krutwig. Na 19-23 trokken de Sinjoren slechts met een 42-48 bonus naar de kleedkamer. Defensief zat het niet goed en Wellian en Jones hielden Feyenoord in het zog van de Giants. In het derde kwart maakten de Giants met een 7-31 het verschil: 49-79. De kloof was gemaakt en alle twaalf spelers kwamen tot scoren. Opgemerkte gast in Rotterdam was Iveca Skelin (ex-coach Pepinster, Leuven Bears en Groningen) en kandidaat bij Telenet Giants Antwerp.

Feyenoord Rotterdam-Antwerp Giants 71-91KWARTS: 19-23, 23-25, 7-31, 22-12

FEYENOORD ROTTERDAM: (26 op 43 shots, waarvan 11 op 31 driepunters, 12 op 12 vrijworpen en 18 fouten) BRUINING 3-0, STOLK 7-2, WELLIAN 13-2, JONES 11-14, RHODES 8-9, Foerts 0-0, Sow 0-2

ANTWERP GIANTS: (32 op 62 shots, waarvan 12 op 29 driepunters, 15 op 17 vrijworpen en 16 fouten)HANDS 6-6, BROWN 6-7, D’ESPALLIER 2-4, MWEMA 3-0, ROGIERS 2-11, Tiby 7-4, Van Den Eynde 2-2, N. De Ridder 2-0, Krutwig 8-0, Donkor 10-3,

Geen problemen voor Leuven Bears dat in Landstede Hammers Zwolle een afgetekende zege boekte. De Leuvenaars eindigen meteen op de derde Belgische plaats en ontmoeten in de kwartfinales van de play-offs volgende week nummer 6 en Spirou Charleroi. Allen, Cebasek en Young stuwden de Bears in de eerste helft na 12-27 naar een 26-45 voorsprong. In de tweede helft kwam voor een dominant Leuven Bears de zege niet meer in gevaar. Na 48-73 ging het naar 57-82.

Landstede Hammers-Leuven Bears 57-82

KWARTS: 12-24, 14-18, 22-19, 9-19

LANDSTEDE HAMMERS: (21 op 57 shots, waarvan 7 op 22 driepunters, 8 op 10 vrijworpen en 12 fouten ) ECHOLS 4- 2, THORBJARNARSON 0-6, DE PAGTER 5-4, DICULESCU 3-11, DAHLMAN 12-4, Aarninkhof 0-0, Schilder 2-4, Bleeker 0-0

LEUVEN BEARS: (35 op 64 shots, waarvan 7 op 18 driepunters, 5 op 6 vrijworpen en 17 fouten) HEATH 2-4, ALLEN 10-9, CEBASEK 8-3, VANDERHAEGEN 2-2, MCGLYNN 8-7, Williams 0-4, Young 12-11, T. Nunes 0-0

Duur verlies van Bergen dat vijfde eindigt en het thuisvoordeel aan Antwerp Giants in de Belgische kwartfinale moet laten. Het openingskwart was voor Den Bosch, maar Bergen reageerde gevat en nam in een nagelbijter het commando over: 37-40. Ook het derde schuifje was nipt voor de Henegouwers en dit via onder meer Nichols: 57-61. In de slotfase ging Den Bosch via Van Der Mars en na een thriller op en over Bergen.

Heroes Den Bosch-Bergen 83-80KWARTS: 24-20, 13-20, 20-21,, 26-19

HEROES DEN BOSCH: (35 op 62 shots, waarvan 8 op 25 driepunters en 5 op 9 vrijworpen en 17 fouten) MAXHUNI 4-2, HAMMINK 2-2, VAN DER MARS 10-12, PRICE 5-6, STILMA 7-6, Van Vliet 2-4, Kherrazi 2-8, Helfrich 3-0, Lautier-Ogunleyeo 0-4, Mounce 2-2

BERGEN: (28 op 53 shots, waarvan 10 op 18 driepunters, 14 op 18 vrijworpen en 17 fouten) MORTANT 1-2, NZEKWESI 12-13, PASALIC 0-2, TYUS 8-0, HENSON 6-6, Cage 0-0Mintogo 5-0, Nichols 14-15, Penava 4-2,