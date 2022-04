Trekt Ineos Grenadiers met zombies naar de Giro?

Ineos Grenadiers heeft zijn ploeg voor de Giro op bijzondere wijze voorgesteld. Richard Carapaz en co. werden “onsterfelijk” gemaakt, maar de marmeren Romeinse beelden hebben wat ons betreft verdacht veel weg van zombies. De Giro start op vrijdag 6 mei in Boedapest en eindigt op zondag 29 mei in Verona. Hopelijk eindigen de Grenadiers daar na drie weken koers niet als zombies.