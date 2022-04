Banken werven massaal aan

Hoewel het aantal werknemers in de sector nog altijd in dalende lijn gaat, zoeken de Belgische banken koortsachtig nieuwe profielen om de digitalisering en de strengere regelgeving op te vangen. Volgens voorlopige cijfers van de sectorfederatie Febelfin hebben de Belgische banken vorig jaar 2.550 nieuwe werknemers aangeworven, een kwart meer dan een jaar eerder. Dat schrijft De Tijd zaterdag.

De verwachting is dat dat cijfer de komende maanden nog flink stijgt. “In zowat alle personeelsafdelingen hoor je dat het de eerste keer in jaren is dat zo’n grote instroom aan nieuwe werknemers mogelijk is”, zeggen HR-experts.

Alleen al de vier Belgische grootbanken – BNP Paribas Fortis, KBC, ING België en Belfius – hopen dit jaar 1.640 aanwervingen te doen. BNP Paribas Fortis plant 2.000 aanwervingen tegen eind 2025. “De voorbije drie à vier jaar zaten we veeleer in afbouwmodus en waren we veel minder present op de arbeidsmarkt”, zegt Sandra Wilikens, de HR-directeur van BNP Paribas Fortis. “We pasten ons aan het wijzigende gedrag van onze klanten aan, waardoor een aantal functies wegviel. Maar intussen hebben we een keerpunt bereikt.”

Net zoals in andere sectoren is er een nijpend tekort aan IT’ers. Maar ook voor compliance - de afdeling die instaat voor intern toezicht op de activiteiten en de naleving van de regels - zijn de kandidaten erg dun gezaaid.