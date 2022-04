Corona houdt Belg niet langer thuis: 90 procent van Belgen gaat dit jaar op vakantie

Amper 18 procent van de Belgen maakt zich nog zorgen over het coronavirus bij het boeken van een reis. Dat is een halvering in vergelijking met vorig jaar. Na twee jaar van ‘staycations’ trekken we opnieuw massaal naar het buitenland. Zonvakanties blijven het populairst onder de Belgen, maar ook citytrips zijn in trek. En uit de jaarlijkse vakantiebarometer van Touring blijkt dat slechts 11 procent van de vakantiegangers zijn reis nog niet geboekt heeft, voor de coronacrisis was dit nog 23 procent. De Belg boekt zijn reis dus sneller dan vroeger.

Daarnaast trekken we verder weg van ons thuisland. Verre bestemmingen als de Verenigde Staten en Turkije winnen opnieuw aan populariteit: 40 procent van de Belgen die met het vliegtuig op vakantie vertrekken, geeft aan dat ze geen andere vervoersoptie hebben om hun bestemming te bereiken. Corona houdt ons niet meer tegen om te vliegen. Ook de trein wordt weer even vaak gebruikt om op vakantie te gaan als voor de coronacrisis. Toch blijft de auto het favoriete vervoersmiddel van de reizende Belg: bijna zeven op de tien trekken er met de auto op uit. Al heeft dat meer te maken met de flexibiliteit en de snelheid van dat vervoersmiddel.

Nu corona ons niet meer tegenhoudt om naar het buitenland te trekken, zorgt de prijs van reizen wel voor terughoudendheid. Betaalbaarheid blijkt het belangrijkste criterium bij het kiezen van een bestemming. Veertig procent van de vakantiegangers geeft aan dat de hoge brandstofprijzen hun plannen hebben beïnvloed. De tien procent Belgen die niet op vakantie gaan dit jaar, geeft dan ook aan dat het budget de voornaamste reden is.