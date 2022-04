Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un dreigt met “preventief” gebruik van kernwapens

Om “de absolute superioriteit” van de strijdkrachten van Noord-Korea te behouden, moet het land in staat zijn “alle gevaarlijke pogingen en bedreigingen preventief in te dammen en te verijdelen... indien nodig”, zei Kim Jong-un tegen hoge officieren. Volgens de leider moet het land zijn arsenaal blijven ontwikkelen om “een overweldigende militaire macht te hebben, die geen enkele mogendheid in de wereld kan provoceren”.

Tijdens een indrukwekkend militair defilé op 25 april zei hij al dat hij zijn toevlucht zou kunnen nemen tot kernwapens als de “fundamentele belangen” van Noord-Korea worden bedreigd. Hij herhaalde dit tijdens een ontmoeting met de hoge militaire officieren.

Analisten zeggen dat de waarschuwingen van Kim Jong-un aantonen dat hij niet openstaat voor een dialoog met de nieuwe regering in Seoel. “Uit de opmerkingen blijkt dat hij niet geïnteresseerd is in een dialoog met de nieuwe regering van de nieuwe gekozen president van Zuid-Korea, Yoon Suk-yeol, of in een hervatting van de denuclearisatiebesprekingen met de VS”, aldus Leif-Eric Easley, hoogleraar internationale studies aan de Ewha-universiteit in Seoel.