Sensationele Mark Williams kan grootste comeback ooit realiseren in halve finale op het WK snooker

Mark Williams heeft zich in de derde sessie van zijn halve finale op het WK snooker weer helemaal in de wedstrijd gespeeld tegen Judd Trump. Hij won zes van de acht frames en verkleinde de kloof van 12-5 naar 13-11. Mocht Williams het halen, dan wordt het de grootste comeback ooit in een halve finale van een WK, want op een bepaald moment stond hij zeven frames in het krijt (9-2).