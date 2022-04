Bart Swings staat na kwetsuur terug op skeelerpiste en laat resoluut iedereen achter zich

Bart Swings heeft zich een week nadat hij een liesblessure opliep, laten zien op de overdekte skeelerpiste van Geisingen in de Duitse deelstaat Baden-Württenberg. Voor de puntenkoers over acht kilometer had zijn fabrieksteam Powerslide vrijdag een camera achterop de helm van Swings bevestigd.

Zo konden de kijkers van de livestream aanschouwen dat Swings resoluut iedereen achter zich liet (25 punten). Alleen de Duitser Nils Bühnemann (20 punten) kon enigszins volgen. De olympische schaatskampioen is hersteld van het fysiek ongemak dat hij bij een supersnelle 500 meter in Gross Gerau had opgelopen. Voorzichtigheidshalve zag hij op de 500 meter af van een start.

Skaten op de snelste baan van Europa is altijd interessant. De indoorovaal trekt vaak ‘s werelds beste skeeleraars naar Geisingen. Voor deze wedstrijd heeft Colombia in ieder geval een aantal eliteskaters afgevaardigd.

Dat kan zaterdag een aardige confrontatie worden als Swings in de finale van de puntenkoers Alex Cujavante en Andres Felipe Gomez treft. De twee Colombianen waren veruit de sterkste skaters in de eerste serie, waar Jason Suttels solide naar de derde plaats koerste. Als het tot ploegenspel komt, kan Felix Rijhnen nog een belangrijke rol voor Powerslide vertolken. De Duitser, die in de derde reeks veel kracht toonde, is heel goed thuis op de piste, waar hij in 2020 het werelduurrecord (van de Belg Frank Fiers, tegenwoordig bondscoach in Nederland) verbeterde.

Aan wedstrijden in Geisingen doen meer dan zeshonderd skaters uit 28 landen mee. Die omvang leidt tot oneindige reeksen, die op de eerste dag nog niet tot finales hebben geleid.