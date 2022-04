Yanina Wickmayer timmert aan comeback na mamabreak en oponthoud door corona: “Zelf de ballen weer rapen tijdens een toernooi: ik ben daar niet vies van”

Ze was nummer twaalf van de wereld – alleen Justine Henin, Kim Clijsters en Dominique Monami stonden als Belgen ooit hoger –, speelde de halve finales van de US Open en imponeerde ook op Wimbledon of de Australian Open. Na een mamabreak, een onverwachte passage bij ‘The masked singer’ en oponthoud door corona timmert Yanina Wickmayer (32) aan haar comeback op kleinere toernooien. “Ik moet hopen dat een toernooidirecteur mij nog kent.”