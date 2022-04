Oostende beslist topper in Groningen in het vierde kwart

De wedstrijd verliep dertig minuten evenwichtig. Na een heel productief derde bedrijf was aan het halfuur (60-66) nog niets beslist. In het vierde wedstrijdschuifje sloot Oostende zijn defensie nog beter. Bovendien bleven de Zeekapiteins vlot hun aanvallen afwerken. Groningen kon helemaal geen profijt puren uit zijn vele offensieve rebounds. Met 21 punten aan 70 %, 5 rebounds en 4 assists had Booth de stevigste impact op deze prestatie van Oostende, dat ruim 33 minuten met een voorsprong baskette. Van der Vuurst (15 punten aan 80 %, 2 rebounds en 6 assists) was ook heel efficiënt.

GRONINGEN: (22 op 61 waarvan 5 op 24 driepunters, 21 op 32 vrijworpen, 24 fouten) THOMAS 9, LUKE 9, INGRAM 20, GAVIN 6, BRANDWIJK 7, Adetunje 0, Egekeze 6, Koenis 0, Nwogbo 13, Zuidema 0.

OOSTENDE: (28 op 59 waarvan 8 op 24 driepunters, 23 op 24 vrijworpen, 27 fouten) RANDOLPH 8, BOOTH 21, BUYSSCHAERT 8, JANTUNEN 14, DJORDJEVIC 3, Conger 6, van der Vuurst 15, Kediambiko 0, Bratanovic 8, Pintelon 0, Troisfontaines 4.

(rpo)