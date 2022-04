FC Emmen ondanks nederlaag kampioen in Nederlandse tweede klasse

FC Emmen heeft vrijdag ondanks een nederlaag bij FC Eindhoven (1-0) de titel in de Nederlandse Keuken Kampioen Divisie veroverd. De koploper uit Drenthe, die al zeker was van promotie naar de Eredivisie, heeft met nog een wedstrijd te spelen 6 punten meer dan FC Volendam, dat met 3-2 verloor bij FC Dordrecht.

Jasper Dahlhaus zette FC Eindhoven al in de 2e minuut op voorsprong. Op aangeven van Maarten Peijnenburg opende hij de score. Het bleek het enige doelpunt van de wedstrijd.

Mauro Savastano en Stijn Meijer brachten Dordrecht in eigen huis op 2-0 tegen de eveneens al gepromoveerde Volendammers. Na de tegentreffer van Robert Mühren zorgde Pascu voor de 3-1 ruststand. In de tweede helft scoorde alleen Francesco Antonucci nog voor Volendam, waardoor de spelers van Emmen toch feest konden vieren in Eindhoven.

Voor FC Emmen is het de eerste keer dat ze de titel in de eerste divisie veroveren.